قصة وعبرة.. القناعة كنز

يحكى أنه في يوم من الأيـام كان هنـاك ملكاً أراد أن يكافئ أحد مواطنيه، فأرسل إليه مرسولا وقال له، أخبره أن الملك سوف يمنحك كل الأراضي التي تستطيع أن تقطعها سيراً علي قدميك مجاناً، وستكون هذه الأراضي ملكك إلي الأبد.

فرح الرجل كثيراً بما سمعه من، وبدأ يجري باتجاه غرب المملكة في حالة جنون، وقطع مسافة طويلة فتعب، لكنه واصل السير طمعا منه أن يمتلك المزيد والمزيد من الأراضي، وبعد أن قطع مسافات أطول جداً، أحس بالتعب الشديد، فكّر في العودة ليكافئه الملك بالمساحات التي قطعها سيراً على الأقدام، ولكنه علي الفور غير رأيه، وقرر مواصلة السير حتى يحصل على الكثير من الأراضي، سار الرجل مسافات أطول وأطول أحس بالتعب من جديد، أخد قسطا من الراحة ثم فكر مجدداً في العودة ليكافئه الملك بما وصل إليه، ولكنه تردد هذه المرة أيضاً وتـابع السير.

مازال الرجل يسير ويجري لمدة خمس أيام ولم يعد أبداً، لقد ضل طريقه وضاع في الخلاء، ويقال أنه في النهاية وقع صريعاً من شدة التعب و الإنهاك الشديد، ولم يمتلك شيئا ولم يحس بالسعادة يوماً بل شعر بالحزن فقط، لأنه لم يكن يعرف حد الكــفاية أو بالأحرى القنــاعة.