قصة وعبرة.. تستحق التأمل

دخل الزوج فوجد زوجته تبكي فسألها عن السبب فقالت: إنّ العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر ليّ حينما أكون بدون حجاب وهذا قد يكون فيه معصيةً لله.

فقبّلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها من الله وأحضر فأس وقطع الشجرة، بعد أسبوع عاد من العمل مبكرا فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها.لم يفعل شيء سوى أنه أخذ ما يحتاجه وهرب من المدينة كلها، فوصل إلى بلدة بعيدة فوجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك فلما سألهم عن السبب قالوا أن خزينة الملك قد سرقت.

في هذه الأثناء مرّ رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا؟،

قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه خوفا أن يدعس نملة فيعصي الله، فقال الرجل الله لقد وجدت السارق أرسلوني للملك.

فقال للملك أن الشّيخ هو من سرق خزينتك وإن كنت مدعيا فإقطع رأسي ، فأحضر الجنود الشيخ وبعد التحقيق إعترف بالسرقة، فقال الملك للرجل كيف عرفت أنه السارق؟.

قال الرجل : حينما يكون الإحتياط مبالغا فيه والكلام عن الفضيلة مبالغا به أيضا فإعلم أنه تغطية لجرم ما.