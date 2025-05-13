قصة وعبرة.. ثقي بالله ولا تيأسي أبدا

بداية أنا أحب الأطفال جدا، وكلما نظرت حولي أجد الكثير من العائلة المتزوجين لم يحملوا بعد وكذلك كل المعارف فيمن حولي. وقبل أن أتزوج تمنيت كثيرا لو حملت مبكرا، وتزوجت بالفعل ورزقني الله بحمل من أول شهر وفرحت كثيرا،

ونسيت منّ الله علي وكرمه، ولم أحمد الله كما ينبغي ولعب بي الشيطان لدرجة كبيرة، وقلت لنفسي:أنا أوّل من تحمل على مستوي المعارف وحتى الأسبق مني بالزواج، فأصابني الغرور.

فأراد الله تعالي أن يلقنني درسا أتذكره طوال عمري، وفجأة دون سابق إنذار سقط الجنين وتعبت كثيرا، وأخبرتني الطبيبة ما دمت حملت من أول شهر فسوف أحمل بعد الإجهاض مباشرة. وأخذت كلامها بثقة وازداد يقيني بأن قدرتي على الحمل مرة أخرى كبيرة وأن خصوبتي عالية.

وقتها لم أفكر في أنها نعمه يهبها الله لمن يشاء، ولكن كل تفكيري بأنني قادرة علي الحمل بسرعة. وشاء الله أنني لم أحمل وكلما تأخر الحمل ومرت الشهور تلو الشهور بدأت أراجع حساباتي واصطدمت بما في قلبي من عجب، وندمت كثيرا علي هذا المرض وهذه العجرفة أمام الله.

ومرت السّنة وازداد قلقي. وأراد الله أن يريني عجائب قدرته فقد تزوجت صديقة عمري وقام زوجها بعمل التحاليل اللازمة للإنجاب. وبخبرة زوجي كطبيب أيقن أن التحاليل سيئة للغاية و من أن زوج صديقتي لا يستطيع بشتى الطرق الإنجاب بطريقه طبيعية. وأخفيت هذا الخبر على صديقة عمري، وسبحان الله ذو الجبروت رزق الله صديقتي بحمل في نفس الشهر.

وتلقيت خبر حملها بذهول كبير وفرحت لها كثيرا، وأيقنت في اليوم نفسه أنها قدره الله لا محالة. وجلست مع نفسي أحاسبها فكنت أخاطب نفسي: ماذا حدث وكل التحاليل والأشعة لم تقرر أي مشكلة، وماذا أراد الله بهذا؟ أهو ذنب العجرفة أم ماذا؟

وأيقنت أنه عقاب الله تعالى. وأراد الله مره أخرى أن يريني عجائب قدرته في إبنة خالتي التي لم يكن عندها تبويض أساسا وصارحت خطيبها وكان حلها الوحيد إجراء عمليه تلقيح صناعي. وكانت مفاجأة أذهلت العائلة كلها بأن حملت مباشرة بعد زواجها دون تدخل الأطباء، فسبحان الله العظيم.

وقتها فقط أيقنت أنني لم أحمل إلا بعد أن يحمل كل من أعرفهم، وحاولت أن أكفر عن ذنبي كثيرا ومرت الشهور ودموعي علي خدي. والكل ينتظر حملي حتى إذا مرت السنتان والنصف وأنا في حزن عميق ووالدتي تبكي لما انا عليه، وسبحان الملك قمت بإجراء أشعه وكانت قمة الألم أن أكدت الطبيبة انه يوجد مشكله عويص وانسداد في الأنابيب فصدمت صدمة كبيرة وفقدت الأمل وأيقنت بأني عاجزة عن كل شيء.

وإستاءت حالتي النفسية وصدمت أمي وأصرت عليّ بإجراء تلقيح صناعي، فأذعنت لرغبة والدتي وقررت أن أجري العملية وكلّي يأس وزوجي يقول لي أنّ هذه العملية نسبة نجاحها ليست كبيرة، وزاد اليأس يأسا وفقدت السيطرة علي مشاعري وظللت أبكي بكاء حارا.

وحدث وأن تأخرت في هذا الشهر الدورة الشهرية، فإذا بأمي يتجدد عندها الأمل وأنا انفي لها تماما ما تنتظره ولكنها كانت متفائلة وتدعي لي دعاء ينمّ عن حبها لي. وأنا يزداد بي اليأس وبأن تأخير الدورة ما هو إلا تدهور حالتي. ويا لها من فرحة جعلتني أخرّ باكية، فأنا حامل. كلمت زوجي لأزف له الخبر فلم يصدق وبكى هو الأخر.

فيا لها من رحمه الخالق و يا لها من عظمه الله حين يعطي العبد ولكن بعدما يشعره بالعجز، فما أعجز الإنسان في أقرب شيء يملكه وهو جسده. ويا لها من عبره لمن يعتبر، و يا له من موقف لم أنساه طوال العمر.

رسالة إلى كلّ أخت تأخّر حملها صبرا جميلا والله المستعان