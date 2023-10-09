قصة وعبرة.. لا خير إلا فيما إختاره الله

كان هناك عصفور صغير يسبح لربه كل يوم، و مرت أيام لم ينطق فيها العصفور فتسائلت الملائكة : لما لم يحدثك العصفور يا رب؟. قال تعالى ” سيأتي لا محالة فليس له غيرى ليشكو له “.

وفي يوم وقف العصفور على غصن الشجرة وترقبت الملائكة كلامه. لكنه ظل صامتا فقال تعالى: “تحدث بما أضاق صدرك”. فقال العصفور: كان عندي عش صغير هو ملجئي وقد أخذته مني يا رب، وأردف قائلا: لماذا أرسلت العاصفة ؟ وأختنـق العصفور بدموعـه، وحـل السكوت فى الملكوت،فقال تعالى: ” كانت هناك حية تتجه لعشك وكنت نائما ، فأمرت الريح أن تقلبه لتفيق وتطير وتنجو وكم من بلاء أبعدته عنك” .

تجمعت الدموع في عين العصفور وملأ بكائه السماء وقال: ما ألطفك يا رب.

العبرة.

فلا تحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه، لو علمتم كيف يدبر الله أموركم لذابت قلوبكم من محبته ، ما أعظمك يا الله . الحمد لله على كل حال.