قصة وعبرة “ﺃُﺻﻤُﺪ ﺑِﺈﺫﻥ ﺭَﺑﻚ”
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ امرأة ﺃﺭﻣﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﺛﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ، ﺻﺎﺑﺮﺓ ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻗﻮﻳﺔ، وفي إحدى الليالي ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ أطفالها ﻧﻴﺎﻡ، ﺍﺷﺘﺪﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻭﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﻗﻠﻖ ﺃﻻﻡ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺔ ﺗﺤﻀﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﻘﺮﺑﻬﺎ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺊ، ثم ﻗﺎﻣﺖ ﺃﻻﻡ ﻭﺃﺣﻀﺮﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻖ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻭﺃﺧﻔﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺑأﻥ أحد ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻫﺎ.
ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﻜﺒﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺭﺟﺎﻝ، صاروا ﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻘﻔﻴﻦ، اشتغلوا وتركوا ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻴﺴﻜﻨﻮﺍ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﺒﺜﺖ ﺃﻣﻬﻢ ﺳﻨة ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻳﺎم العزاء، ﺫﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺬﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺃﻣﻪ، ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﺧﺎﻫﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻥ ﺃﻣﻪ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻓﺎﺧﺒﺮ إﺧﻮﺗﻪ ﻓﻬﺮﻋﻮﺍ ﻣﺴﺮﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻮﺍ، ﻧﻈﺮ ﺍﻻﺑﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘﻂ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻠﻖ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺸﻖ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﺟﺪ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﺴﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻬﺘﺰ ﺑﻘﻮﺓ ﻓﺨﺎﻑ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺎﺑﺘﻌﺪﻭﺍ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺑﻴﻦ الإخوة، بدا على وﺟﻬﻬﻢ الاستغراب ﻭﺍﻟﺬﻫﻮﻝ، ﻛﻴﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺪﺙ..؟
ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻫﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻣﻌﻚ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ؟ أﺟﺎﺑﺔ: ﻧﻌﻢ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﻬﺎ.. ﺇﻟﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺘﻪ المرأة ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺇﻻ ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻲ (ﺃﺻﻤﺪ ﺑﺈﺫﻥ ﺭَﺑﻚ)
ﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻭﻉ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺎ ﺍﺻﺪﻕ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻬﻢ، ﻭﻋﺮﻓﻮﺍ ﺁﺧﺮ ﺩﺭﺱ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺜﻘﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺛﻘﺔ ﻭأﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ يقين ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﻴﺮ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﻢ.