قصة وعبرة..بعد انقضاء شهر العسل

قالت أم مبتسمة لزوجة ابنها بعد انقضاء شهر العسل: لقد تمكنتِ أن تجعلي ابني يلتزم بالصلاة في المسجد. نجحتِ فى ثلاثين يوما فقط فيما فشلت فيه أنا في ثلاثين عاما، وامتلأت عيناها بالدموع. ردت زوجة الابن قائلة: هل تعلمين يا أمي قصة الحجر والكنز؟

يحكى أنه كان هناك حجر كبير يعترض طريق مرور الناس فتطوع رجل لكسره وإزالته، حاول الرجل وضرب الحجر بالفأس 99 مرة ثم تعب. مر به رجل فسأله أن يساعده، وفعلا تناول الرجل الفأس وضرب الحجر الكبير بقوة فانفلق من أول ضربة. وكانت المفاجأة أن هناك صرة مملوءة بالذهب تحت الصخرة، فقال الرجل : هي لي أنا الذي فلقت الحجر!

فتخاصم الرجلان إلى القاضي، قال الأول: ليعطني بعض الكنز أنا ضربت الحجر 99 ضربة ثم تعبت.

وقال الآخر: الكنز كله لي أنا الذي فلق الحجر.

فرد القاضي: للأول 99 جزءا من الكنز. ولك يا من فلقت الحجر جزء واحد، يا هذا لو لا ضرباته الـ99 ما انفلق الحجر في المئة.

حقا إنه درس في الأخلاق، أم ثلاثين عاماً تحث ابنها على الصلاة دونما يأس، ثم تفرح أن ابنها صلى تأثراً بزوجته، ولو عصاها ثلاثين عاماً، وما أجمل تصرف زوجة الابن وما أعظم أخلاقها حينما لم تنسب الفضل لنفسها فقط، بل جعلت الأم تثق تماماً أن تعبها لم يضع سدى وأنها هي التي أنشأت حجر الأساس وقامت بالبناء الزكي حتى بقيت اللمسة الأخيرة التي أكملتها زوجة الابن.

العبرة: الأخلاق الأصيلة يا سادة حقا لا تأتي إلا من شخص أصيل، وتأتي بأبسط صورها وعلى طبيعتها دون تكلف أو لا تصنع.