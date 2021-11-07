قصة .. ذهب زوجين إلى القاضي لطلب الطلاق، فسأل القاضي الزوجة وقال: “هل يخونك؟” أجابت كلا يا سيدي زوجي لا يعرف سوى الله.

فسألها: “هل تزوج عليك؟”ثم قالت: “لا والله أبدا وأنا لا أمانع عن ذلك أبدا ”

وعندما سألها: “هل يضربك؟” قالت: “لا يوجد أحن من يداه” فتعجب القاضي ثم سألها

هل يسبك؟” قالت: “حاش الله أبدا”.

قصة وعبرة

قال القاضي: “إذا فلما الطلاق في دهشة واستغراب”، فأجابت: “إذا أطعمت العصفورة أولادها فهل تنال شكرا ” قال: “القاضي كلا فهي أم”

قالت: “وإذا اهتمت الزوجة ببيتها فهل تنال شكراً” قال: “كلا”

ثم قالت: “هذا ما أعانيه معه فانا لا أنال غير الصمت”

فتعجب القاضي ولم يفهم شيء، فسأل القاضي الزوج: “”هل تعرف لما تريد الزوجة الطلاق” فأجاب “لا أعرف ولكنى فهمت للتو، فاسمعني حضرة القاضي أنا رجل لا أعرف الكلام، فكيف أخبرها أن لقلبي الوئام، وكيف أقول إن حضنها هو السلام، وكيف أعبر أن دفئها هو الحنان، أخبرني حضرة القاضي؟ كيف أبرهن أني في حبها عاشق، وأني في عينيها غارق، أخبرني حضرة القاضي، كيف أعبر عن حبي؟

فقاطعته وقالت “سيادة القاضي لا أريد الطلاق، ولكن يهمني سماع الكلمات، فأنى لا أريد رجلا سواه، ولمن أكون لو لم أكن معه”.

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