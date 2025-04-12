قصة وعبرة..

ملك لسنة واحدة فقط

منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك، وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيكم مدة سنة واحدة فقط. بعد ذلك يُرْسَل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره. ويختار الناس مَلِكْ آخر غيره وهكذا، كان الملك الذي تنتهي فترة حكمه، يلبسونه أفخر الثياب. ويودعونه ثم يضعونه في سفينة تنقله إلى تلك الجزيرة البعيدة، وكانت تلك اللحظة هي من أكثر لحظات الحزن والألم بالنسبة لكل مَلِكْ.

ووقع الاختيار في إحدى المرات على شاب من شباب المدينة، وكان أول شيء فعله هذا الشاب. أن أمر وزراءه بأن يحملونه إلى هذه الجزيرة التي يرسلون إليها جميع الملوك السابقين. رأى الشاب الجزيرة وقد غطتها الغابات الكثيفة، وسمع أصوات الحيوانات المفترسة، ووجد جثث الملوك السابقين عليها.

عاد الملك الشاب إلى مملكته، وأرسل على الفور عدد كبير من العمال، وأمرهم بإزالة الأشجار الكثيفة. وقتل الحيوانات المفترسة، وكان يزور الجزيرة كل شهر ويتابع العمل بنفسه. فبعد شهر واحد تم اصطياد جميع الحيوانات وأزيلت أغلب الأشجار الكثيفة، ومع مرور الوقت أصبحت نظيفة تماما. ثم أمر الملك العمال بزرع الحدائق في جميع أنحاء الجزيرة، وتربية بعض الحيوانات المفيدة. مثل الدجاج والبط والماعز والبقر..إلخ، ثم أمر ببناء بيت كبير ومرسى للسفن حتى تحولت الجزيرة إلى مكان جميل. وكان المَلِكْ مع ذلك يلبس الملابس البسيطة. وينفق القليل على حياته في المدينة، وكان يُكَرِس كل أمواله التي وُهِبَت له في إعمار هذه الجزيرة. واكتملت السنة أخيراً، وجاء دور الملك ليتنقل إلى الجزيرة فألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على السفينه. قائلين له وداعاً أيها المَلِكْ..! ولكن المَلِكْ على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم. سأله الناس عن سر سعادته بعكس جميع الملوك السابقين، فقال: بينما كان جميع الملوك. منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الحكم كنت أنا مشغولاً بالتفكير في المستقبل، وخططت لذلك. وأصلحت الجزيرة وعمرتها حتى أصبحت جنة صغيرة، ويمكن أن أعيش فيها بقية حياتي في سلام وسعادة.

العبرة من القصة مثل هذه الدنيا، والآخرة، فحياتك قصيرة، مهما طالت بك الرحلة يجب أن تفكر كيف تعمر الآخرة. بعمل صالح تنتفع به بعد موتك، حتى تجد ما يسرك ويوم وداعك تكون من المستبشرين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..

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