قصة وعبرة
قصة وعبرة
يحكى أن رجل كان يصنع قماش للمراكب الشراعية، يجلس طول السنة يعمل في القماش. ثم يبيعه لأصحاب المراكب، وفى سنة من السنوات وبينما ذهب لبيع أنتاج السنة من القماش لأصحاب المراكب، سبقه أحد التجار إلى أصحاب المراكب وباع أقمشته لهم، طبعا الصدمة كبيرة، ضاع رأس المال منه وفقد تجارته، حيث جلس ووضع القماش أمامه وجعل يفكّر وبجلوسه. كان محط سخرية أصحاب المراكب، فقال له أحدهم “أصنع منهم سراويل وارتديهم”
قصة وعبرة
فكر الرجل جيداً، وفعلاً قام بصنع سراويل لأصحاب المراكب من ذلك القماش، حيث قام ببيعها لقاء ربح بسيط وصاح مناديا: “من يريد سروالاً من قماش قوي. يتحمل طبيعة عملكم القاسية”، فأُعجب الناس بتلك السراويل وقاموا بشرائها، فوعدهم الرجل بصنع المزيد منها في السنة القادمة.
وفعلا قام بعمل تعديلات وإضافات على السراويل، كذلك صنع لها مزيدا من الجيوب. حتى تستوفي بحاجة العمال وهكذا، ثم يذهب بها لأصحاب المراكب فيشتروها منه. وبهذه الطريقة تمكّن الرجل من تحويل الأزمة لنجاح ساحق.
العبرة: الأزمة لا تجعل الإنسان يقف في مكانه، لكن استجابتنا لها وردود أفعالنا هي ما تجعلنا نتقدم أو نتراجع إلى الخلف.
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كن مرنا في الحياة وواجه مختلف الصعوبات
قد نصادف في الحياة العديد من العقبات، وتواجهنا صعوبات تعرضنا لكثير من الضغوطات التي تحتاج منا المرونة في التعامل معها، والأشخاص الذين يمتلكون هذه المرونة يرون الحياة من خلال عدسات مظلمة، فتجدهم يعانون من الألم العاطفي والحزن والشعور بالخسارة، لهذا لابد من تغيير الكثير من الصفات والعادات للتأقلم مع مصاعب الحياة ومشاكلها، وهذا يحتاج منا مهارة المرونة، ولاكتساب هذه المهارة نقدم لكن الطرق التالية:
كن مرنا في الحياة وواجه مختلف الصعوبات
ركّز على نقاط قوتك بدلاً من ضعفك
فالمرونة تعني معرفة أفضل طريقة للمضي قدماً من أجل إعادة أنفسنا إلى مكان القوة، ولا يمكننا القيام بذلك إذا سمحنا لنقاط ضعفنا بإبقائنا محبطين، فالشخص المرن يميل إلى إدراك نقاط ضعفه جيداً، ولكنه لا يقضي وقتاً في التركيز عليها أو محاولة تحسينها بجهود كثيرة. بدلاً من ذلك، يتطلع إلى نقاط قوته ويضبط اتجاهه وفقاً لذلك عندما يبدو أن الأمور تسوء.
زيادة التفاؤل
إن الحفاظ على نظرة متفائلة يعد جزءاً مهماً من المرونة، وقد يكون ما تتعامل معه صعباً، لكن من المهم أن تظل متفائلاً وإيجابيا، والتفكير الإيجابي لا يعني تجاهل المشكلة من أجل التركيز على النتائج الإيجابية، بل يعني أن تفهم أن الانتكاسات مؤقتة، وأن لديك المهارات والقدرات لمواجهة التحديات التي تواجهها إن شاء الله.
تقوية الروابط
فوجود أشخاص مهتمين وداعمين من حولك يعتبر عاملاً وقائياً في أوقات الأزمات، في حين أن مجرد الحديث عن موقف مع صديق أو أحد أفراد أسرتك لن يخلصك من مشاكلك، فإنه يسمح لك بمشاركة مشاعرك والحصول على الدعم وتلقي ردود فعل إيجابية والتوصل إلى حلول ممكنة لمشاكلك.
التوكل على الله
فعلى الإنسان منّا أن يكون توكُّلُه على الله في جميع أحوالِه، لأن التّوكّل على الله فيه الكثير من السّعادة، فلا تحمّل قلبك الهموم، فالمقدر نافذ والحزن يهون، وكن على يقين أنه لا يكون إلا ما قدّر الله.
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