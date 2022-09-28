قصة وعبرة

بعد19سنة زواج طلقها زوجها ولم تكن قد رزقت بطفل، وكانت تنتظر تأشيرة الحج لهذا العام فلم يقدر لها على أخر لحظة، رجعت بيتأهلها مكسورة تناجي الله، أن قد حرمتني من الولد والزوج وزيارة بيتك.

قصة وعبرة

كانت تعتب على ربها والله رحيم يعلم بحالها، وسبحانه جل وعلا فرج كربتها. في العام الثاني تقدم لها رجل ميسور ماتت زوجته، فتزوجها وأحسن إليها أيما إحسان، ويشاء الرب الرحيم أن تحمل، ثم أكرمها بتأشيرة للحج فحجت، ولما رجعت من الحج وضعت حملها. في عام واحد جبر الله كسر قلبها، وأرضاها وكأنّها لم تذق شقاءا فسبحان الله، تزوجت وسعدت وأنجبت وحجت بيت الله في سنة واحدة، عام فقدت فيه كل شيء وعام أرضاها الله بكل شيء.

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