قصتهما قلبت المواقع.. تعرف على أسامة مروة وشيرين بيوتي

أصبح الحديث في مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، مقتصرا على خطبة الناشطان أسامة مروة و”شيرين بيوتي”، واللذان إكتسحت مقاطعهما الترند عبر كل الدول العربية.

وبطريقة مدروسة، سحب الناشطان كل الأنظار إليهما، وأصبحت قصة “خطبتهما”، حدثا مميزا وخبرا إنتظره الجميع بترقب كبير.

وكما كان متوقعا وبمجرد إعلان اليوتوبرز “أسامة مروة”، الخبر المنتظر، أصبح الحدث الأكثر تداولا عبر مختلف منصات التواصل. وحصد تفاعلا غير مسبوق وعدد مشاهدات خيالية لم يسبق لها مثيل.

وفي البداية، نشر صانع المحتوى السوري الجنسية، أسامة مروة، مقطع فيديو على صفحته بانستغرام، يوثق لحظة طلبه يد المؤثرة السورية “شيرين بيوتي”.

المقطع حصد في دقائق معدودة ملايين المشاهدات والإعجابات، في رقم غير مسبوق بمواقع التواصل. حيث حقق المقطع 80 مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة. ووصل اليوم إلى 155 مليون مشاهدة بعد يومين فقط من الإعلان عن هذا الحدث المميز.

فيما يتصدر مقطع الفيديو الذي نشره أسامة مروة على قناته في اليوتيوب وعنونه بـ”طلبت إيد شيرين”، التوندونس، بالجزائر، وبأغلبية الدول العربية، بـ14 مليون مشاهدة في غضون يومين فقط.

وتناول مقطع الفيديو، حفل خطوبتهما في المنزل، ثم رحلتهما إلى بحيرة كومو إلى إيطاليا. وهناك فاجأها بالتقدم لخطبتها مرة أخرى أمام البحيرة بحضور إخوتها وعدد من المشاهير الآخرين منهم “أنس وأصالة”.

هكذا إكتسح أسامة مروة و”شيرين بيوتي” الترند

ولعل السبب من وراء كل هذا التفاعل لخبر خطبتهما، هو إستعمالهما لأسلوب التشويق. حيث انتشرت منذ سنوات أنباء عن إرتباطهما، ولكنهما كانا في كل مرة يبعدان كل الشكوك عنهما.

وخلال الأيام الأخيرة، شوق الثنائي جمهورهما لحدث هام من خلال حساباتهما على مواقع التواصل. كما كان أصدقائهما وعائلتيهما يلوحون لحدث سعيد، وتوقع الكثيرون إعلان خطوبتهما.

وكغيرهم من الدول العربية، تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر مع الحدث. وأصبح الموضوع الأكثر تداولا على البثوث المباشرة بمنصة “تيك توك”، ومنشورات المواقع الأخرى.

كما يُذكر أن أسامة مروة قد لفت الأنظار إليه عام 2023 خلال حفل زفاف المؤثران الشهيران بالوطن العربي غيث مروان وسارة الورع.

أين مسك لافتة كبيرة مكتوب عليها “لا أحد يقول لي عقبالك” وقد نشر الصور على حسابه على إنستغرام. إلا أنه بعد أقل من عام من هذه الصورة أعلن خطبته.

من هم أسامة مروة وشيرين عمارة؟

أسامة مروة هو “يويتوبر” وصانع محتوى سوري يُعرف باسم “أوسي مروة”. مشهور بقناته على اليوتيوب التي ينشر فيها مقاطع فيديو تتضمن ألعاب وتحديات مع “يويتوبر” آخرين. فضلًا عن نشر تجاربه الغريبة.

وقد بدأ أسامة بالظهور على اليوتيوب من خلال مشاركته في مقاطع عائلية. مع أسرة أخية الشهيرة بالوطن العربي، أنس مروة عبر قناة “أنصاله فاميلي”.

وأنشأ أسامة بعدها قناته الخاصة على يوتيوب في عام 2019، ولديه فيها أكثر من 9 ملايين مشترك. بالإضافة إلى الملايين من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. منها 8.5 مليون مشترك على صفحته بأنستغرام.

كما درس أسامة مروة القانون في كندا، ودخل موسوعة غينيس للأرقاما لقياسية. كأول عربي يتابع جميع المباريات في بطولة كأس العالم لمونديال قطر 2022.

أما شيرين عمارة فهي صانعة محتوى سورية معروفة بإسم “شيرين بيوتي” وقد دخلت عالم اليوتيوب عام 2015. من خلال نشر محتوى متعلق بالجمال ومساحيق التجميل.

كما تملك “شيرين بيوتي”، وهي شقيقة المؤثرة الشهيرة “نارين بيوتي”، ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. منها 6 ملايين مشترك على اليوتيوب و9.3 مليون مشترك على صفحتها بأنستغرام.

https://www.instagram.com/p/DCZVhCNieVr/?hl=ar