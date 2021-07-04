قصته لاقت تضامنا واسعا لدى الجزائريين.. هكذا أنقذ “عادل” فتاة من الموت ليسقط من الطابق الثالث

تداول أمس رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر قصة حزينة وقعت بحي الجبل “لامونطان” ببلدية الحراش بالجزائر العاصمة بطلها أحد الشباب الذي يرقد بمصلحة الانعاش بمستشفى سليم زميرلي.

وتدور وقائع القصة عندما حاول الشاب “عادل” انقاذ فتاة كانت تحاول الانتحار برميه نفسها من الطابق الثالث، قبل أن يتدخل هو ويحاول ثنيها عن ذلك ويقوم بامساكها.

وحسب ما أسره مصدر عائلي فإن عادل وبعد أن أنقذ الفتاة وقام بامسكاها، فقد توازنه ليسقط من الطابق الثالث ليرتطم رأسه بالرصيف مما تسبب له برضوض وكسور خطيرة على مستوى الأرجل ووالرأس والكتف.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب عادل يرقد بمستشفى سليم زميرلي بمصلحة الانعاش، وطلبت عائلته من كل الجزائريين الدعاء له بالشفاء، وكان العديد من الجزائريين من مختلف الولايات قد تواصلوا مع عائلة الشاب “عادل” معبرين عن تضامنهم معه ومع عائلته داعين المولى أن يشفيه.