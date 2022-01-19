الرقم السري :

136352

قصده الحلال والتعدد على سنة خير الأنام

رجل من العاصمة، يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج أب لأولاد، مسير مؤسسة خاصة. دوما يحمد الله ويشكر فضله على الحياة الكريمة التي يعيشها. يتمنى أن يعثر على زوجة ثانية وهذا طبعا وفقا لما تنصه الشريعة، وبموافقة الأولى. زوجة طيبة الخُلق وطيبة القلب تملأ حياته سعادة وحبور، فلكل المهتمّات، هذا الرجل يعرض الحلال. على كل من ترغب في الاستقرار، زوجة لا يريد منها سوى تقوى الله، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها. سنها أقل من 35 سنة، يريدها عازبة لم يسبق لها الارتباط، وشرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

136353

من تبث في قلب هذا الرجل البهجة وسلوى الخاطر

شاب من ولاية وهران، رجل محترم يبلغ من العمر 38 عام، يمارس مهنة التجار، ميسور الحال، ويملك مسكن خاص. مطلق أب لبنت في رعايته لا يريد التفريط فيها. كما يبحث عن أنثى ذات أخلاق تقبل أن تمضي معه في سبيل المحبة والحلال.

يناشد امرأة صالحة من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله، امرأة تحبه وتحن على ابنته الوحيدة. تفيض رقة وحنانا وأكثر من ذلك تقدر الحياة الزوجية، لا يشترط فيها شيء سوى أن تكون ماكثة بالبيت. سنها لا يتعدى 35 سنة، من إحدى ولايات الغرب، ولا يهمه إن كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136354

من تفتح الباب لهذا الأعزب الجاد

إلى ولاية مستغانم، نعرفكم على شاب يناشد الحلال، يبلغ من العمر 43 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج. تاجر مواد غذائية ولديه مسكن خاص يضمنه لمن ستقبل به زوجا حليلا.

يناشد صاح إعلاننا الثاني في هذا الركن بنت الحلال قصد الارتباط على سنة الله ونبيه الكريم. شابة صالحة تعاشره بالحسنى، حتى يعد لأن يكون لها خير رفيق في الحياة الدنيا، يريدها من غرب البلاد. سنها لا يتعدى 40 سنة، تكون عازبة ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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