قصد إجراء عملية فصل جسمي..نقل التوأم ريناد وريناس إلى مستشفى بني مسوس

تم صبيحة اليوم الاثنين، نقل الرضيعتين من مستشفى الأم والطفل بواسطة طائرة طبية انطلاقا من مطار توقرت. وهذا إلى مستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة، من أجل تحضيرهما لعملية جراحية.

وسيجري التوأم السيامي عملية جراحية دقيقة ومعقدة تتعلق بفصل جسمي الرضيعتين، خارج الوطن خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي المبادرة، بتعليمات من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، القاضية بالتكفل الصحي العاجل بالرضيعتين التوأم السيامي ( توأم ملتصق)، ريناد وريناس البالغتان 15 شهرا.