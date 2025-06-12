قصد إعداد تقرير تفصيلي وخارطة طريق..سونلغاز توفد بعثة إلى سوريا

ترأس مراد عجال، الرئيس المدير العام لسونلغاز، أشغال اجتماع استثنائي تحضيري جمعه بأعضاء الفريق الفني الذي ستوفده سونلغاز بداية من هذا الخميس إلى سوريا. وذلك للإطلاع على وضعية التموين بالكهرباء هناك. وإعداد تقرير تفصيلي وخارطة طريق تحدد من خلالها احتياجات الشقيقية سوريا في مجال الطاقة الكهربائية.

و خلال اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور أعضاء الوفد المكلف بالمهمة، حرص المسؤول الأول على سونلغاز. مراد عجال، على تقديم التوجيهات والتعليمات التي تحدد الخطوط العريضة لطريقة عمل الفريق الجزائري مشيرا بأن ملف دعم سوريا يعتبر من أوليات الدولة الجزائرية، وهو ما يفرض التزام سونلغاز بضمان التنفيذ الأمثل لتعهدات السلطات العليا للبلاد. وأن أولويات البعثة الجزائرية ستتركز مبدئيا على تقييم ، وضعية التموين بالكهرباء في سوريا. و تحديد احتياجات القطاع،إضافة إلى صياغة الحلول قريبة وبعيدة المدى في مجالات إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء.

وكذا ضمان التكوين للفنيين السوريين في المدارس التقنية التابعة لسونلغاز