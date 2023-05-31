قصد نيل عضوية الجزائر بمجلس الأمن.. وزير الخارجية بنيويورك في مهمة حشد الدعم

يترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حفل استقبال. يندرج في سياق النشاطات التي تهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

للتذكير، بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم أمس الثلاثاء. بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تحضيرا لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم 6 جوان المقبل.

وتشارك الجزائر في هذه الانتخابات كمرشح لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وسبق أن حظي ترشيحها بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وكذا دعم عديد الدول الشقيقة والصديقة.