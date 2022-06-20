قناة النهار قصر الأمم: مراسم الإشراف على تنصيب رئيس المجلس الأعلى للشباب بقلم قناة النهار نشر في 20 جوان 2022 - 12:08 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 181 0 قصر الأمم: مراسم الإشراف على تنصيب رئيس المجلس الأعلى للشباب رابط دائم : https://nhar.tv/NwM4C اقرأ أيضا وهران: الباهية على مقربة من إحتضان الحدث المتوسطي قناة النهار 03 جوان "مناصر المنتخب الوطني :" شريت تذكرة المباراة وأنا مستلقي قناة النهار 04 جوان إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر قناة النهار 07 جوان برنامج "Toutes Options": تعرفوا على اجمل الدراجات النارية التي شاركت في مهرجان "Algeria bike week" قناة النهار 11 جوان سيدي بلعباس: مستشفى عبد القادر حساني يستقبل عشرات المصابين بضربات الشمس قناة النهار 17 جوان طالع هابط: لمين عصماني يشكر قناة النهار وطاقمها.. و النوي يرد قناة النهار 14 جوان "قناة النهار في بيت عزاء فقيد الكرة الجزائرية "بلال بن حمودة قناة النهار 11 جوان فاسألوا: النهي عن التشدد في الدين قناة النهار 03 جوان محطة خروبة تعيد فتح أبوابها بحلة جديدة بعد أشهر من الأشغال قناة النهار 05 جوان Toutes Options: نهائي البطولة الوطنية لفئة Le Super Motard قناة النهار 04 جوان