قصر الثقافة مفدي زكريا يسطر برنامجا ثريا للأطفال خلال العطلة الشتوية

سطر قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة برنامجا ثريا للأطفال بمناسبة العطلة الشتوية.

وبرمج يوم الخميس المقبل عرضا فنيا متنوعا للالعاب الخفة والمهرج من تنشيط فرقة البسمة بتيبازة.

كما برمج في الفترة من السبت إلى الثلاثاء الطبعة الثانية لأولمبياد العلوم تحت شعار” توطين ثقافة العلم”.

وتنشط فرقة أشبال عين البنيان عرضا ترفيهيا متنوعا لألعاب الخفة ووالعرائس والمهرج يوم السبت 28 ديسمبر.

ويم الأحد ينشط الحكواتية محايلية نعيمة أمسية ترفيهية مع مجموعة من المهرجين.

ويختتم البرنامج يوم الاثنين 30 ديسمبر بعرض مسريحية “مدينة النانو” للمسرح الجهوي بالعلمة.