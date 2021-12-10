قصر الثقافة: وصول جثمان الفنانة القديرة سلوى لإلقاء النظرة الأخيرة

وصل صبيحة اليوم الجمعة، جثمان الراحلة الفنانة فطومة لميتي المعروفة بـ “سلوى” إلى قصر الثقافة لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

هذا وشهد قصر الثقافة توافد محبي الراحلة لإلقاء النظرة الأخيرة، قبل دفنها.

إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الخميس، الفنانة الجزائرية القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى، عن عمر ناهز الـ86 عاما. وتوفيت الفنانة القديرة سلوى، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

ودخلت الفنانة الراحلة مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، قبل أيام، بعد تعرضها لجلطة دماغية. وكانت صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” تتواجد في حالة صحية متدهورة.

وأكدت مصادر مطلعة للنهار، أن الطاقم الطبي المشرف على حالة الفنانة الصحية، كان يبذل قصارى جهده لاستعادة عافيتها، إلا أن القدر شاء أن تنتقل أيقونة الغناء الجزائرية إلى بارئها.

وتبلغ الفنانة من العمر 86 سنة وقدمت طوال مسيرتها الفنية أعمال راقية للجمهور الجزائري.

طالع أيضا:

كما قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لأسرة المرحومة الفنانة فطومة لميتي المعروفة بـ “سلوى” والتي وافتها المنية الخميس عن عمر ناهز الـ86 عاما، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

وقال الرئيس تبون في برقية تعزية نقلها التلفزيون الجزائري: “تـفقـد الساحة الفنية إسما لامعا من ذلك الجيل الذي إرتـقـى بعطائه الفنـي، وأثرى الحقل الغنائي برصيد أصيل من الإبداع الراقي المرتبط بتراثنا الموسيقي المتنوع”.

وتابع رئيس الجمهورية: “نودع بأسى وتأثر بالغ مطربة من ذلك الجيل الذي حمل حب الوطن في الوجدان وارتحل به إلى المحافل الدولية فخورا بتميزه وعراقته.”

واختتم الرئيس برقيته قائلا:” لقد كانت الفقيدة صوتا جزائريا أصيلا صادحا بالحس الوطني وإذ نودعها بألم وأسى أتوجه إليكم وإلى الأسرة الفنية في بلادنا بأحر التعازي داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته”.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة / حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp