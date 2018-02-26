قصر الثقافة يحتضن ملتقى التراث والتثمين في إطار السنة الأوربية للتراث

إحتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة اليوم الأربعاء، ملتقى التراث والتثمين في إطار السنة الأوربية للتراث.

وتم خلال الملتقى عرض حصيلة التعاون المزدوج حول التراث الثقافي الجزائري والطرق والوسائل الكفيلة لتطويره.

كما عرفت هذه التظاهرة مشاركة أساتذة وباحثين إيطاليين في مجال حفظ التراث وترميمه عن طريق تنشيط ورشات وعرض أبحاث في هذا المجال.

وقدمت سفارة سفارة إيطاليا رفقة المعهد الإيطالي البرنامج الثقافي لسنة 2018 تحت شعار “إيطاليا، الثقافة، المتوسطة بالكامل”.

ويدخل هذا البرنامج ضمن المخطط الرائع “عيشة إيطاليا بالكامل” والذي تسعى من خلاله وزارة الشؤن الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي لدعم الحوارين بين ضفتي المتوسط.

والحوار قائم على تبادل وتثمين الهويات الثقافية والإجتماعية وتلاحم التقاليد والإبتكار والإبداع.