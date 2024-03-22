قصر باكنغهام يبحث عن مساعد اتصالات للأميرة كايت

بينما تستمر الشائعات المحيطة بالحالة الصحية لكيت ميدلتون في الانتشار. نشر القصر الملكي مؤخرًا إعلانًا عن وظيفة للعثور على مساعد اتصالات. وفقًا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأنجلوسكسونية مثل صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب الإعلان، سيتعين على الشخص المطلوب الرد على الاستفسارات الصحفية حول أفراد العائلة المالكة. وتقديم معلومات عن أخبارهم ونشر هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في الإعلان أن “فريق الاتصالات التابع للعائلة المالكة يروج لعملهم (…) للعالم أجمع. إن ردود الفعل على عملنا دائمًا ما تكون مهمة جدًا، لذا من الضروري الاهتمام بسمعتنا وتأثيرنا”.

ويواصل الإعلان: “سواء كانت زيارة دولة، أو احتفالًا رسميًا أو مشاركة ملكية. فسوف تحتاج إلى التأكد من أن اتصالاتنا تثير اهتمامًا قويًا وتصل إلى جمهور واسع جدًا”.

وقالت اختصاصية الاتصالات ألانا أرينجتون لـ X إن باكنغهام “لا يحتاج إلى مساعد اتصالات. بل إلى متخصص في اتصالات الأزمات يمكنه إيصال رسائل صعبة وحساسة”. وعن الراتب. الذي يقدر بنحو 29 ألف يورو سنويا”.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أفسحت فيه اتصالات كنسينغتون المجال للشائعات بعد غياب كيت ميدلتون. منذ إجراء العملية الجراحية لها في منتصف جانفي الماضي.

وأثار نشر صورة رسمية للأميرة المبتسمة محاطة بأطفالها الثلاثة التكهنات بشكل ملحوظ بعد أن اعترفت بتعديل الصورة.