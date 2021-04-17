قصر باكنغهام يضع اللمسات النهائية لمراسم وداع  الأمير فيليب

أعلن قصر باكنغهام تفاصيل الجنازة المرتقبة للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث والمقررة اليوم السبت.

‏وسيقدم أكثر من 700 فرد من القوات المسلحة من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية ‏والجيش البريطانى والقوات الجوية الملكية الدعم التحية.

وأمرت الملكة إليزابيث، جميع أفراد العائلة المالكة بعدم ارتداء الزى العسكري خلال سيرهم وراء نعش الدوق.

‏ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فقد تدخلت الملكة شخصيًا لتقترح على ‏جميع كبار أفراد العائلة المالكة ارتداء البدلات وربطات العنق.

ووفقا للتقرير، فقد تم تجريد الأمير هاري، من ألقابه العسكرية الثلاثة عندما ‏استقال من الخدمة الملكية مع زوجته ميغان.

وينص البروتوكول الملكي الحالي أن هاري الذي أجري ‏جولتين في أفغانستان باستطاعته فقط ارتداء بدلة مع الميداليات في المناسبات الملكية.‏

وسيجتمع الأميران ويليام وهاري للسير خلف نعش دوق أدنبرة، مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من ‏العائلة قبل مراسم الجنازة.‏

وقال قصر باكنغهام إن دوقا كامبريدج وساسكس، الأميران ويليام وهاري سيسيران بعيدان عن بعضهما ‏البعض.

وفى حين أن الملكة لن تشارك في الموكب قبل الجنازة، فإن الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن ‏سيتبعان سيارة لاند روفر.

وسيرتدى الحاضرون ‏أقنعة الوجه طوال فترة الجنازة، بحسب ما قالت المتحدث باسم القصر.‏

‏ وبناء على رغبات دوق أدنبرة، ستكون جنازة بسيطة بدلا من حدث رسمي.

وكل الترتيبات ستكون ‏داخل قلعة وندسور دون مشاركة من الجمهور لضمان الالتزام بإجراءات كورونا الحالية.