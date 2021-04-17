قصر باكنغهام يضع اللمسات النهائية لمراسم وداع  الأمير فيليب

أعلن قصر باكنغهام تفاصيل الجنازة المرتقبة للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث والمقررة اليوم السبت.
وسيقدم أكثر من 700 فرد من القوات المسلحة من البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية والجيش البريطانى والقوات الجوية الملكية الدعم التحية.
وأمرت الملكة إليزابيث، جميع أفراد العائلة المالكة بعدم ارتداء الزى العسكري خلال سيرهم وراء نعش الدوق.
ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فقد تدخلت الملكة شخصيًا لتقترح على جميع كبار أفراد العائلة المالكة ارتداء البدلات وربطات العنق.
ووفقا للتقرير، فقد تم تجريد الأمير هاري، من ألقابه العسكرية الثلاثة عندما استقال من الخدمة الملكية مع زوجته ميغان.
وينص البروتوكول الملكي الحالي أن هاري الذي أجري جولتين في أفغانستان باستطاعته فقط ارتداء بدلة مع الميداليات في المناسبات الملكية.
وسيجتمع الأميران ويليام وهاري للسير خلف نعش دوق أدنبرة، مع والدهما تشارلز وأفراد آخرين من العائلة قبل مراسم الجنازة.
وقال قصر باكنغهام إن دوقا كامبريدج وساسكس، الأميران ويليام وهاري سيسيران بعيدان عن بعضهما البعض.
وفى حين أن الملكة لن تشارك في الموكب قبل الجنازة، فإن الأمير تشارلز وشقيقته الأميرة آن سيتبعان سيارة لاند روفر.
وسيرتدى الحاضرون أقنعة الوجه طوال فترة الجنازة، بحسب ما قالت المتحدث باسم القصر.
وبناء على رغبات دوق أدنبرة، ستكون جنازة بسيطة بدلا من حدث رسمي.
وكل الترتيبات ستكون داخل قلعة وندسور دون مشاركة من الجمهور لضمان الالتزام بإجراءات كورونا الحالية.
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