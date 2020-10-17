قصر “خداوج العمياء” و”مصطفى باشا” يستعدان لاستقبال الزوار من جديد

يستعد كل من قصر “خداوج العمياء” و”مصطفى باشا” لاستقبال الزوار من جديد.

يشتغل القائمون على قصر “خداوج العمياء” و “دار حسان باشا” على وضع اللمسات الأخيرة لضمان الاستقبال الأمثل للزوار.

إستقبال الزوار من جديد سيكون وفقا لبروتكولات صحية ضد انتشار وباء كورونا.

غير أن قصر خداوج العمية الذي يحتضن المتحف الوطني العمومي للفنون والتقاليد الشعبية ليس جاهزا تماما لإعادة استقبال الزوار، بسبب أعمال الصيانة المستمرة التي أخرت إلى حد ما إعادة معارضه الدائمة.

وأرجعت مديرة المتحف، فريدة باكوري، في تصريح للإذاعة الوطنية، سبب نقص عدد الزيارات الى المعوقات المتعلقة بالنقل التي اترث بالسلب على تدفق الجمهور المهتم و سير أعمال الصيانة على حد سواء.

كما أوضحت ذات المسؤولة إلى أن إقامة المعارض الدائمة وتركيب الأثاث المتمثلة في صالونات وكراسي وغرف نوم و وضع أشياء كبيرة الحجم كالجرار والصناديق يعتمد على إنهاء العمل في طلاء واجهات صالات العرض وتنظيف العناصر المعمارية.

وتطرقت باكوري إلى البروتوكول الصحي الخاص بمتحف خداوج العمياء، مؤكدة أنه “لن يستقبل أكثر من 25 شخصا مقسمين على وجهتين بينما الزيارة مدتها 45 دقيقة فقط”.