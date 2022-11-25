قصر شاكيرا وبيكيه في برشلونة للبيع

عرضت النجمة العالمية شاكيرا، واللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، قصرهما الواقع بمدينة برشلونة للبيع.

وجاء ذلك، بعد أن اتفق الثنائي، على العديد من الأمور التي تجمعهما بعد إنفصالهما ومنها حضانة طفليهما ساشا وميلان.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الثنائي، عرضا قصرهما في برشلونة للبيع. حيث أن هذه الخطوة جاءت بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى العيش في ميامي في الولايات المتحدة.

ويقع قصر شاكيرا وبيكيه في “Esplugues de Llobregat”، أي على بعد حوالي نصف ساعة من وسط مدينة برشلونة.

ويتراوح سعر القصر بين 12 و13.5 مليون يورو. ويضم أستوديو تسجيل وصالة ألعاب رياضية. وملعبي تنس وكرة قدم مصغرة ويتكون من 5 طوابق.

للإشارة فإنه وبعد أشهر من المفاوضات، توصلت النجمة الكولومبية من أصل لبناني مع لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه إلى اتفاق حول حضانة طفليهما يعتبر انتصاراً لها.

وينصّ الاتفاق على أن ابنيهما، ميلان وساشا، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما، أي أنها ستحظى بحق الحضانة.

وسهل اعتزال بيكيه، مدافع فريق برشلونة لكرة القدم، الأمور في الموضوع. إذ إنه سيتمكن بذلك من رؤية أطفاله في الوقت الذي يحب دون أي التزامات مع النادي.