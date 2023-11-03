قصف إسرائيلي إستهدف عمال القبور.. 10 شهداء في مقبرة بيت لاهيا

إستشهد 10 مواطنين على الأقل، اليوم الجمعة، جراء قصف الإحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قصفت مدفعية الإحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس. وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي. مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية.