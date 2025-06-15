قصف إيراني يستهدف منزل رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة

قالت وسائل إعلام إن “القصف الإيراني استهدف محطة الكهرباء. في الخضيرة ومسكن عائلة نتنياهو ببلدة قيسارية”.

وحسب ذات المصدر انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عديدة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة ، من الشمال إلى الجنوب. إثر إطلاق صواريخ من إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني، حالة استنفار قصوى في الجبهة الداخلية. كما دعت على الفور قيادة الجبهة الداخلية في الأراضي المحتلة.المستوطنين الصهيونيين البقاء بالقرب من المناطق المحمية في معظم أنحاء البلاد.

واستيقظ الصهيونين على حالة من الصدمة، بعد أن شوهد العشرات من المنازل مدمرة في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب التي عاشت ليلة مرعبة. فضلا عن مقتل 3 وإصابة أكثر من 100 شخص، إثر القصف الصاروخي الإيراني. الذي أجبر الآلاف على النوم في الملاجئ.

وفي السياق، قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني. أمس السبت، إن عملية الوعد الصادق 3 ضد الصهاينة “ستستمر ما دام ذلك ضرورياً”. مشيراً إلى أنه في الخطوة الأولى تم توجيه “صفعة قوية لتل أبيب”، وفق تعبيره.