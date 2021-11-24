قصف “البوليزاريو” لا يتوقف..وقوات الإحتلال المغربي تستمر في تكبّد الخسائر!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 377، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم الأربعاء قوات الاحتلال المغربي بمنطقة فدرة المرس قطاع حوزة.

أما امس الثلاثاء، فإستهدف قصف “البوليزاريو” مواقع القوات المخزنية بقطاعي ام ادريكة والمحبس وبمناطق تجالت الطلح واكويرة ولد ابلال.

وتستمر هجمات اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي.

والتي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.