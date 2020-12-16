قصف “البوليزاريو” متواصل على تخندقات الإحتلال المغربي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء ، بيان، كشفت فيه عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ34، هجماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الثلاثاء ، تخندقات الإحتلال المغربي في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

أما بالنسبة لهجمات اليوم، فلقد استهدفت مناطق الإحتلال المغربي في منطقة أمگلي التمات بقطاع آمگالا ومنقطتي أم لگطة وأگويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

كما شن مقاتلو الجيش الصحراوي، قصف عنيف على مناطق تخندق جيش المخزن في بنكارات وأَوْدَيْ لفريرينة و أسْبَيْخَةْ العشْ بقطاع السمارة.

وأضاف نفس البيان، أنه ورغم أن النظام المغربي كان ينكر وجود الحرب فإن القواعد المغربية التي تتعرض للقصف ترد بكل أسلحتها.

حيث تدخل الطيران المغربي يوم الاثنين الماضي الموافق لـ 14 ديسمبر دون تحقيق أية نتيجة بعد تعرض جحور قوات الاحتلال لقصف عنيف بمنطقة أم أدگن بقطاع البگاري.