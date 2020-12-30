قصف “البوليزاريو” يدخل يومه الـ48 على جدار العار “المخزني”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ48، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود المخزن في منطقتي لخشيبي وروس تارقانت بقطاع حوزة.

بالإضافة الى استهداف قواعد المخزن المتخندقة في منطقة اوديات اشديدة بقطاع الفرسية.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد مست هجمات “البوليزاريو” منطقة امقلي الدشرة بقطاع امقالا حسب نفس البيان.

وأيضا منطقتي روس السبطي وروس اودي امركبة بقطاع المحبس، بالضافة قصف عنيف على منطقة لثراثيات قطاع القلتة .