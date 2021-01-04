قصف “البوليزاريو” يدخل يومه الـ53 على معاقل قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ53، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، قصفوا، امس الأحد، قوات الإحتلال المغربي في منطقة لفريرينة بقطاع السمارة.

أما اليوم الاثنين، فقد استهدفت وحدات “البوليزاريو” قوات “المخزن” في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد مرتين متتالتين.

بالإضافة الى قصف عنيف استهدف منطقتي تنوشاد و روس السبطي بقطاع المحبس.

وأضاف نفس البيان، أن قصف الجيش الصحراوي مس مناطق روس تاركانت، فدرت العش وروس فدرة أعزيزة بقطاع حوزة.