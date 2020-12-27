قصف “البوليزاريو” يدّك 9 مواقع لقوات”المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس السبت واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ45، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود المخزن في منطقة دومس بقطاع البݣاري ومنطقة الْغَشْوَة بقطاع السمارة.

أما بالنسبة لنهار اليوم، فلقد استهدف غارات الجيش الصحراوي منطقة روس لفريرينة بقطاع السمارة.

ومناطق روس الشيظمية، تنوشاد وروس السبطي بقطاع المحبس، بالإضافة الى منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

واضاف نفس البيان، ان القصف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة لَثْرَاثياتْ بقطاع الݣلتة ومنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريݣة.