قصف “البوليزاريو” يستهدف 6 مواقع لقوات”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ239 هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا،اليوم، جنود الإحتلال المغربي بمنطقة ام الدكن بقطاع البكاري ومنطقتي امكلي الدشرة وامكلي لبكر بقطاع امكالة.

واضاف ذات البيان أن قصف “البوليزاريو” مس أيضا تخندقات قوات “المخزن” في مناطق اكرارة الشديدة، سبخة تنوشاد واودي الظمران بقطاع المحبس.