قصف “البوليزاريو” يستهدف 7 مواقع لقوات ”المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ236، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس، جنود الإحتلال المغرب بمنطقة سبخة العكريش قطاع السمارة، وكذا بمنطقة ميران قطاع السمارة.

كما استهدف القصف الصحراوي أيضا منطقة روس بن زكة بقطاع حوزة ومنطقة روس أربيب الكاعة بقطاع حوزة، بالإضافة الى قصف عنيف بمنطقتي أكليب الشك قطاع أوسرد ولكطيطيرة بقطاع حوزة.

أما اليوم الاثنين، فلقد قصفت وحدات جيش “البوليزاريو” تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة لعكد قطاع المحبس.