قصف المغرب لثلاثة جزائريين.. هكذا رد وزير الداخلية الموريتاني!

ردّ وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، حول قصف المغرب وسعيها لتوتير العلاقة بين الجزائر وموريتانيا. حيث قال “إن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا جد عميقة وتسيير مشترك لمصالح البلدين”.

كما تابع وزير داخلية موريتانيا، أن الأخيرة تبحث عن حسن الجوار والسلم والتقيد. وجاء رد الوزير في ندوة صحفية على هامش اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية كمال بلجود على سؤال قصف المغرب وسعيها لتوتير العلاقات.

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ومن جانبه، اعتبر هو الآخر وزير الداخلية بلجود، قصف المغرب بـ”العمل الجبان”. قائلا إن الجزائر تعمل على تأمين كل المناطق الحدودية.

وقال كمال بلجود، إن العلاقات التي تربط الجزائر وموريتانيا “تاريخية” وتمتد إلى زمان بعيد. كما أن الآراء بن البلدين متطابقة في كل المجالات، والشعبين يتقاسمان نفس الأطروحات في العيش بظروف حسنة وأمن تام.

وأشار الوزير، إلى أن زيارته إلى نواكشوط في أفريل الماضي، انتهت بإبرام اتفاق. حيث يتعلق على تنظيم أول لجنة ثنائية والتي تقرر تنظيمها في الجزائر.

كما أضاف وزير الداخلية، إلى أن المنطقة تعيش أمرا نوعا ما صعب جراء تواجد الإرهابيين والشبكات الإجرامية. تابعا “واجب علينا أن ننسق في هذه الأمور”. كما أضاف وزير الداخلية، ردا على سؤال الصحافة، حول قصف المغرب إلى أن الحدود الموريتانية – الجزائرية متحكم فيها وهناك تنسيق.

وصرح بلجود، إن العلاقات التي تربط الجزائر وموريتانيا “تاريخية” وتمتد إلى زمان بعيد. كما أن الآراء بن البلدين متطابقة في كل المجالات، والشعبين يتقاسمان نفس الأطروحات في العيش بظروف حسنة وأمن تام.

وأشار الوزير، إلى أن زيارته إلى نواكشوط في أفريل الماضي، انتهت بإبرام اتفاق. حيث يتعلق على تنظيم أول لجنة ثنائية والتي تقرر تنظيمها في الجزائر.

الرئاسة ترد على قصف المغرب

كما ردت رئاسة الجمهورية في بيان لها، الأربعاء الماضي على قصف المغرب، حيث وصفته بالطريقة الجبانة. وتابع البيان أن الجزائر “اتخذت التدابير اللازمة للتحقيق حول الهجوم”.

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