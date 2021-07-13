قصف عنيف للجيش الصحراوي على قوات “المخزن” بـ 4 قطاعات

نفذ الجيش الصحراوي، أمس واليوم الثلاثاء هجمات جديدة استهدفت 4 مواقع تابعة لقوات الاحتلال المغربي، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 244، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان أن وحدات متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت أمس الاثنين بأقصافها جحور قوات الاحتلال شمال منطقة ابرومة بقطاع حوزة، فيما قصفت مفارز أخرى بشكل عنيف منطقة الدويك بقطاع الكلتة .

أما اليوم الثلاثاء، فركزت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي أقصافها على قطاعات المحبس والفرسية وحوزة ، حيث ركزت وحدات من الجيش الصحراوي اقصافها على منطقتي أكرارة الفرسيك وأودي أم اركبة بقطاع المحبس.

كما قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بشكل عنيف قوات الإحتلال بمنطقة أكرارة لجبيب بقطاع الفرسية .

فيما ركزت مفارز أخرى أقصافها على منطقتي أبرومة وأنقاب العبد بقطاع حوزة .