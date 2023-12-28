إعــــلانات
أخبار العالم

قصف غزة.. إرتفاع الضحايا إلى 21320 شهيدا

بقلم نادية بن طاهر
قصف غزة.. إرتفاع الضحايا إلى 21320 شهيدا
  • 14
  • 0

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ضحايا القصف والهجمات الصهيونية على قطاع غزة إلى 21,320 شهيدا.

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا 55603 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضاف القدرة أن 210 فلسطينيين قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقتل اليوم الخميس، نحو 50 فلسطيناً في قطاع غزة وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية صهيونية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/12T51
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر