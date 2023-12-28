قصف غزة.. إرتفاع الضحايا إلى 21320 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ضحايا القصف والهجمات الصهيونية على قطاع غزة إلى 21,320 شهيدا.

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا 55603 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضاف القدرة أن 210 فلسطينيين قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقتل اليوم الخميس، نحو 50 فلسطيناً في قطاع غزة وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية صهيونية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع.