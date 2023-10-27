كشف مراسل قناة النهار في غزة عن قصف منزل لآل شحادة خلف مسجد المحطة بالتفاح وسقوط شهداء ومصابين.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 21 يوما، إلى 7326 شهيدا، ونحو 19 ألف جريح.

وقال المتدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 19 ألفا بجروح مختلفة.

وتم ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5500 شهيداً منذ 7 أكتوبر. ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وتابع أن الاحتلال ارتكب 41 مجزرة راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب القطاع.

وأوضح أن وزارة الصحة تلقت 1700 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 كوادر الصحة إضافة. إلى تدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

ونبه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية. وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن استمرار سياسة التقطير في ادخال المساعدات الطبية لا تسعف المنظومة الصحية وتدفع بمزيد من الضحايا.

وقال إن “عدم دخول الوقود بشكل فوري لكافة المستشفيات يهدد حياة الاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة”.