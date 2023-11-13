قصف وانفجارات عنيفة في محيط مستشفى القدس بغزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي. تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر. لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى. إلى حين تمكنها من مواصلة المسير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.