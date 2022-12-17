قناة النهار قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود بقلم قناة النهار نشر في 17 ديسمبر 2022 - 14:11 سياحة شارك غرِّد أرسل 98 0 قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7xNxo اقرأ أيضا حسين آشيو: ميسي أخذ كل شيئ وبقيت عقدة التتويج بكأس العالم قناة النهار 07 ديسمبر رئيس الجمهورية : تمكنت بلادنا من العودة إلى الساحة الدولية وهي ساعية دائما لاحترام المواثيق الدولية قناة النهار 05 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: اليابانيين يملكون قاعدة تكوين ونجاح المنتخب الأول هو نجاح دوريهم قناة النهار 05 ديسمبر "بعد إعادة تهيئتها.. حلة جديدة للمحطة البرية لنقل المسافرين " خروبة قناة النهار 27 نوفمبر ملك الأردن يتلقى شروحات وافية عن تاريخ الجزائر قناة النهار 04 ديسمبر درك باتنة يفك خيوط جـ.ـريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني قناة النهار 14 ديسمبر "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر الرئيس الاسبق اليمين زروال في جنازة اللواء المتقاعد محمد بتشين: "ربي يرحمو كان مجاهد وخويا" قناة النهار 30 نوفمبر النهار ترندينغ: كريستيانو رونالدو يودع المونديال بالدموع وعشاق الكرة يتعطافون معه قناة النهار 11 ديسمبر الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة قناة النهار 26 نوفمبر