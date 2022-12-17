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قناة النهار

قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود

بقلم قناة النهار
قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود
سياحة
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قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود

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