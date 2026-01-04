“قصور ورقلة” بقصر رياس البحر هذا الثلاثاء

ينظم مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر - حصن 23، تظاهرة ثقافية احتفالية، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة. الثلاثاء المقبل، على الساعة الـ14.00 زوالا.

تهدف هذه التظاهرة الثقافية، بعنوان” قصور ورقلة في ضيافَةِ قَصْرِ رِياسِ البحر… يناير : هوية متجذرة ووحدة ثقافِيّة جامعة”. للتعريف بالموروث الثقافي لولاية ورقلة، وإبراز عاداتها وتقاليدها الأصيلة، باعتبارها إحدى الحواضن التاريخية للثقافة الأمازيغية بالجنوب الجزائري.

يتضمن برنامج التظاهرة معارض للمهارات المتعلقة بالحرف والصناءات التقليدية، وورشات تعليمية وتكوينية. إضافة إلى مداخلات علمية وأكاديمية حول الأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للتراث الأمازيغي لمنطقتي وادي ريغ ووادي مية .