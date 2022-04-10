قصيدة ملكية في الذكرى الأولى لوفاة الأمير فيليب

نشرت العائلة الملكية في بريطانيا، أمس السبت، قصيدة رثاء في ذكرى مرور عام. على وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

ونُشر الرثاء الذي كتبه الشاعر الإنجليزي سايمن أرميتاج. عبر صفحات العائلة الملكية على الشبكات الاجتماعية في الذكرى السنوية الأولى لرحيل فيليب في 9 أفريل 2021، بقصر ويندسور. غرب العاصمة البريطانية لندن.

كما تم نشر القصيدة التي تحمل عنوان “الآباء رثاء” على شكل فيديو، بإلقاء من أرميتاج مع عزف على البيانو في الخلفية. ولقطات من حياة الأمير تشمل محطات مختلفة بينها زواجه وولادة أطفاله.

وكانت القصيدة التي تتضمن تحية إلى مسيرة فيليب العسكرية، نُشرت لأول مرة في يوم جنازته.

للتذكير، أقيمت جنازة دوق أدنبره الذي توفي عن 99 عاماً، على نطاق محدود بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19. إذ وجدت الملكة إليزابيث نفسها جالسة بمفردها في كنيسة ويندسور.

وكانت إليزابيث التقت فيليب حين كانت في سن الثالثة عشرة وهو في سن 18 عاماً، وتزوجا في نوفمبر 1947.

وفي الشتاء الماضي، خلال خطابها التقليدي في عيد الميلاد، لم تخف الملكة اشتياقها الكبير إلى نظرة فيليب “الذكية” وضحكته.

وأحيت إليزابيث الثانية الذكرى السنوية بعيداً عن الأنظار. وفي الأسبوع الماضي، شاركت في حفل تكريماً لزوجها الراحل، لتستأنف بذلك إطلالاتها العلنية بعد مشكلات صحية.

وقلصت الملكة البالغة 95 عاماً جدول نشاطاتها بدرجة كبيرة منذ مكوثها لليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي لإجراء فحوص. بسبب مشكلة لم يُكشف عن طبيعتها، وانتقلت منذ بداية تفشي الوباء إلى قلعة ويندسور وتتجنب التنقل حالياً.

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