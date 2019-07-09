“قصي الخولي” و”مراد يلدريم” يشاركان لأول مرة في السينما المصرية
يشارك الفنان السوري، “قصي الخولي”، إلى جانب الفنان التركي الشهير “مراد يلدريم”، ولأول في مرة، في السينما المصرية.
حيث نشر “قصي الخولي”، عبر صفحته الرسمية على موقع “الأنستغرام”، بوستر الفيلم المصري “ماكو”، والذي سيبدأ تصوريه، خلال الفترة المقبلة.
وكتب النجم السوري: ” انتظرونا قريبا، الله ولي التوفيق، النجم الكبير ققصي خولي في دور شريف ناهي، فيلم ماكو”.
وحسب موقع الفن، سيشارك في هذا الفيلم المصري، العديد من نجوم الفن، على غرار النجم التركي، “مراد يلدريم”، و”ناهد السباعي”، و”سارة الشامي”، و”خالد أنور”.
وفيلم “ماكو” من تأليف “أحمد حليم”، وإخراج “محمد هشام الرشيدي”، حسب ذات المصدر.
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