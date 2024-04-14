قصي خولي:هذا سبب عدم مشاركتي بالدراما المصرية

تحدث الفنان السوري قصي خولي، عن سبب عدم مشاركته في أعمال مصرية منذ مشاركته بمسلسل “سرايا عابدين”. والذي شارك ببطولة الجزء الثاني منه وتم عرضه عام 2015. موضحًا بأن اللهجة المصرية هي العائق الوحيد.

وقال الفنان قصي خولي بأنه يسعده ويشرفه أن يتابعه الجمهور المصري. وبالفعل يتلقى العديد من العروض إلا أن هناك نجومًا كبارًا سواء في عمره أو أكبر أو أصغر. وبأنه يرى أنه لن يكون في المكان الجيد لمنافستهم. موضحًا بأنه قد يرى جمهوره في الوطن العربي بأنه يُجيد اللهجة المصرية. إلا أن وجوده في الدراما المصرية يكون بهدف متابعة المواطن المصري لأعماله. ومهما اجتهد قد يشعر المُشاهد المصري بأنه غريب عن اللهجة.

كما أضاف الفنان قصي الخولي خلال اللقاء، بأنه قد يُشارك في عمل مصري. إلا أن ذلك يتطلب منه عملًا كثيرًا من أجل تحضيره للشخصية وإتقان اللهجة. وقد يصل العمل إلى عام أو عام ونصف. حيث أنه لو نطق حرفًا واحدًا خطأ لوقع العمل بشكل كامل.

فيما أكد الفنان قصي خولي بأنه سعيد أن الجمهور المصري يُتابع الأعمال. التي يُشارك فيها سواء اللبنانية أو السورية، موضحًا بأنه حاليًا المنصات جعلت الجمهور المصري يرى تلك المسلسلات. ومتوفرة باللهجة الشامية مما يجعل هناك انتشارًا مختلفًا. ويجعلنا نستمع لآراء الجمهور المصري وهو يُشاهد مسلسل سوري أو إماراتي فهو يُتابع بحب.