قصي خولي يرد على اتهامات زوجته وحماته العلنية له بالإساءة

علق النجم السوري، قصي خولي، لأول مرة، على اتهامات زوجته التونسية مديحة الحمداني ووالدتها الفنانة آمال علام العلنية له بالإساءة.

وحسب موقع مجلة “زهرة الخليج”، تحدث خولي في تصريحات صحفية عن مقاطع الفيديو الخاصة بمديحة الحمداني.

وقال النجم السوري: “ردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم إبني ولها كل الاحترام والتقدير..”.

مضيفا: “لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة”.

وكانت الفنانة التونسية، آمال علام ، والدة مديحة الحمداني، قد أعلنت من خلال تصريحاتها لإذاعة “موازييك أف أم” التونسية، أن ابنتها التقت بخولي لأول مرة خلال عملها في شركة “ميديا لاين” في دبي عام 2014 .

مضيفة أن زواجهما تم على نطاق ضيق بعيداً عن وسائل الإعلام، ولكنه لم يكن زواجاً سرياً.

وأشارت علام، إلى أن إبنتها كانت تتعرض للتنمر والانتقادات كلما نشرت صوراً تجمعها بزوجها الذي كان يرفض إعلان الزواج لوسائل الإعلام، مما جعل إبنتها تحس بالإهانة ولم يعجبها حديث زوجها في الإعلام.