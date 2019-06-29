قصي خولي يصدم جمهوره بخبر غير متوقع!

أثار النجم السوري، “قصي خولي”، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإعلانه عن قدوم مولوده الأول، “عميد خولي جونيور “.

وأثار الخبر دهشة الجمهور، كون قصي “خولي”، لم يعلن بشكل رسمي أنه متزوج، حتى ينتظر جمهوره منه أن يعلن عن إنجاب طفل.

حيث نشر النجم السوري، عبر صفحاته الرسمية على “الأنستغرام”، صورة ليده تشابك يد طفله الصغير وكتب: “من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر “.

وأضاف قصي خولي : ” بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره… الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا “.

وانهالت التعليقات على منشور النجم السوري، مباركين له زواجه وقدوم مولوده الأول، وتمنوا له ولعائلته الصحة والسعادة الدائمة.

فيما تلقى “قصي الخولي”، العديد من التهاني من زملائه ومنهم درة زروق وميساء مغربي.

وكان بطل مسللس “خمسة ونص”، وخلال استضافته ببرنامج ” مجموعة إنسان ” في رمضان الماضي، قد رفض الافصاح عن حقيقة زواجه مؤكداً أنه أمر شخصي.

وحسب موقع ” سيدتي نت “، فإن “قصي خولي”، تزوج وعقد قرانه في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال سفره الدائم إلى هناك حيث تعرف إلى زوجته.

وأضاف ذات المصدر، أن زوجة الممثل السوري، لا تنتمي إلى الوسط الفني ولكنها من جنسية عربية، دون أن يحدد المصدر من أي دولة عربية .

وأشار المصدر إلى أن الزواج تم منذ أكثر من عام، وأن ” العميد جونيور ” إبن “قصي خولي”، يبلغ من العمر عدة أشهر.

وعلى الصعيد الفني كان النجم السوري، “قصي خولي”، قد حضر في الموسم الماضي ببطولة مسلسل ” خمسة ونص “، برفقة كل من “نادين نجيم” و”معتصم النهار”، وحقق العمل نجاحا كبيرا.