قصي خولي يعلن عن مفاجأة كبيرة تجمعه مع محمد رمضان

فن وثقافة
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قصي خولي يعلن عن مفاجأة كبيرة تجمعه مع محمد رمضان
بقلم نادية بن طاهر

أعلن النجم السوري، قصي خولي، عن مفاجأة ستجمعه مع الفنان المصري، محمد رمضان، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بالأنستغرام.

وقال النجم السوري في الفيديو: “لما تجتمع بالأسطورة محمد رمضان، كل تحية من جمهوري للإمبراطور..”.

وبدوره، رد النجم المصري، محمد رمضان، على قصي خولي قائلا: “ممثل عبقري وانتظروا..لينا مفاجأة”.

لتنهال التعليقات، على منشور قصي خولي، حيث فسروا كلامه، بأن الذي سيجمعهم، سيكون عملا فنيا.

يذكر أن الجمهور المصري، عرف قصي خولي من خلال تجسيدة شخصية “الخديوي اسماعيل” في مسلسل “سرايا عابدين”، رفقة النجمة المصرية يسرا، والفنانة نيللي كرم.

كما قدم قصي خولي، أعمالا سورية مهمة، على غرار دوره بمسلسل “هارون الرشيد”، و”جريمة شغف”، ومؤخرا تألق في بطولة المسلسل الرمضاني “خمسة ونص”، والذي لاقى نجاحا كبيرا.


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