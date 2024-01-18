قصي خولي يُفجع بوفاة والده وهكذا ودعه

أعلن الفنان السوري قصي خولي عن رحيل والده عميد خولي، يوم الثلاثاء، فيما تمت مراسم الجنازة والدفن اليوم الخميس.

ونشر قصي خولي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعي والده، وكتب: “ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا أبو قصي”.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الفنان قصي الخولي، اليوم الخميس، بعد دفن جثمان والده، في طرطوس بسوريا.

وظهر على وجه الفنان قصى الخولي علامات الحزن الشديد أثناء توديع والده الذي رحل عن عالمنا. بعد إصابته بفشل كلوي خلال وجوده في أحد المستشفيات.