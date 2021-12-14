 قصّة الشّاب والطّائر الجريح

الشّاب والطّائر الجريح

يحكي أن في قديم الزمان كان هناك شيخ عالم جليل يتوافد عليه طلّاب العلم من كل مكان ومن كل بلدان العالم لينهلوا من علمه في الحياة، حيث أنه كان معروفاً عنه الحكمةوفي يوم من الأيام جاءه طالب علم وكان ذلك الشاب فقير لا يملك المال، فجاء إلي الشيخ يستأذنه أن يسافر ليطلب المال، فأذن له الشيخ بذلك.

فأخذ الشاب أمتعته وبدأ رحلته، وبينما هو مسافر مر علي منطقة صحراوية مهجورة وجد فيها طائر جريح ملقي علي الأرض، ولكنه مازال علي قيد الحياة ثم نظر الطالب إلي الطائر وتعجب وهو يقول : كيف تمكن هذا الطائر من البقاء علي قيد الحياة مع كل هذه الجروح؟

اهتم الشاب لأمر الطير كثيراً ودفعة فضوله أن يراقبه لفترة من الزمن، فإذا بطائر آخر يأتيه كل ليله ويجلب له الطعام، أصابت الحيرة هذا الشاب وأخذ يردد سبحان الله إلى يرزق الطير في الصحراء، سيرزقني بالتأكيد وأنا عند الشيخ دون أن أسافر، فأخذ الشاب أمتعته ورجع إلى شيخه من جديد وألغي السفر لطلب المال.

الشّاب والطّائر الجريح

وحين رآه الشيخ سأله ما الذي أعادك من جديد ، فحكي له الشيخ قصة الطائر الجريح وكيف أنّ الله عز وجل قد بعث له رزقه من خلال طائر آخر يأتي إليه بالطعام كل ليل، وبالتالي فإن الله الذي رزق هذا الطير في الصحراء سيرزقني بالتأكيد وأنا عندك دون سفر، سكت الشيخ مفكراً في حال الشاب ثم قال ولكن يا بنيّ لماذا اخترت أن تلعب دور الطائر الجريح في هذا العالم، لماذا لم تختار أن تكون الطائر القوي الذي يساعده، يا بنيّ كن أنت صاحب اليد العليا ولا تكن صاحب اليد السّفلى.