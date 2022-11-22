قناة النهار قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث بقلم قناة النهار نشر في 22 نوفمبر 2022 - 16:49 ببساطة شارك غرِّد أرسل 130 0 قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/amiOn اقرأ أيضا تلاميذ بالطور الثانوي يبدعون بمشاريع لمؤسسات ناشئة قناة النهار 08 نوفمبر طالع هابط: مطار بكامل المواصافات العصرية والأجهزة الحديثة بتيارت ولكنه متوقف .. علاش مافهمناش قناة النهار 17 نوفمبر نقل: طرود وحقائب مجهولة للتوصيل .. هكذا يتعامل سائقو سيارات الأجرة قناة النهار 12 نوفمبر ناريمان عقيل: فتاة قاتلي ما تستاهليش خطيبك أنت ماتشوفيش نورمالمون أنا نتزوج بيه قناة النهار 17 نوفمبر في عزّ البرد والأمطار.. عائلة من 9 أفراد تعيش في الشارع قناة النهار 18 نوفمبر مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر "رئيس الصومال :" الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم قناة النهار 02 نوفمبر جمارك: خلال الـ9 أشهر من السنة الجارية.. 1.5 مليار دج عائدات "المضاربين" قناة النهار 13 نوفمبر فاسألوا : الدعاء بظهر الغيب قناة النهار 19 نوفمبر بجاية: شاهد الدرك الوطني يجحز أزيد من 26 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بالقصر قناة النهار 09 نوفمبر