قصّر يسطون على ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ حمادي ببومرداس

تمكنت ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﺣﻤﺎﺩﻱ من القبض على عصابة ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮﺗﻤﺘﻬﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ.

وحسب ذات المصالح، أن العصابة تتكون من 3 اطفال ﻗﺼﺮأعمارهم مابين 16 ﻭ15 منحدرين من بلدية حمادي ببومرداس.

حيث وعلى إثر دورية للشرطة وسط المدينة لفت إلى إنتباههم المسمى” ﺣﻤﻴﻤﺪ” ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺴﻮﺍﺑﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

اين كان بصدد تحميل ابواب من المينيوم على متن شاحنة ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ.

ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻻﺫ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺭ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪوبعد التحقيق معه إعترف أنه ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ.

ويتعلق الامر بكل من ” ﺵ.ﺝ” ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ” ﺝ.ﺏ “، ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻭﻳﺒﺔ.